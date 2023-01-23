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Тен Хаг назвал причину поражения "МЮ" в матче с "Арсеналом"

Новости футбола Сегодня, 03:50
Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Главный тренер “Манчестер Юнайтед” Эрик тен Хаг поделился мнением о поражении своей команды в матче 21-го тура чемпионата Англии против “Арсенала” (2:3).

“Это был отличный матч, который проходил в высоком темпе. Зрители оказались в выигрыше. На поле играли две топовые команды. Конечно, мы разочарованы из-за решающего гола в концовке. Все три гола ”Арсенал" забил после наших ошибок. Подобное недопустимо. Еще на прошлой неделе мы не ошибались в подобных ситуациях, но в этом матче все было не так. Мы могли не пропускать эти голы. Нам необходимо извлечь урок из поражения. Мы хотим быть первыми, но это невозможно, если допускать ошибки", - приводит слова тен Хага BBC.

“Манчестер Юнайтед”, набрав в 20 турах 39 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий матч манкунианцы проведут 4 февраля на своем поле против “Кристал Пэлас”.

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эксперт Dailysports Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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