Тен Хаг назвал причину поражения "МЮ" в матче с "Арсеналом"

Главный тренер “Манчестер Юнайтед” Эрик тен Хаг поделился мнением о поражении своей команды в матче 21-го тура чемпионата Англии против “Арсенала” (2:3).

“Это был отличный матч, который проходил в высоком темпе. Зрители оказались в выигрыше. На поле играли две топовые команды. Конечно, мы разочарованы из-за решающего гола в концовке. Все три гола ”Арсенал" забил после наших ошибок. Подобное недопустимо. Еще на прошлой неделе мы не ошибались в подобных ситуациях, но в этом матче все было не так. Мы могли не пропускать эти голы. Нам необходимо извлечь урок из поражения. Мы хотим быть первыми, но это невозможно, если допускать ошибки", - приводит слова тен Хага BBC.

“Манчестер Юнайтед”, набрав в 20 турах 39 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий матч манкунианцы проведут 4 февраля на своем поле против “Кристал Пэлас”.

Не пропустите: Холанд превзошел достижение Роналду в АПЛ.