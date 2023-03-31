Тен Хаг летом решит судьбу двух игроков "МЮ"

“Манчестер Юнайтед” может расстаться со шведским защитником Виктором Линделефом и шотландским полузащитником Скоттом Мактомини в летнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, главный тренер английского клуба Эрик тен Хаг примет решение по обоим футболистам по окончании сезона. Ранее сообщалось, что шотландец может перейти в “Ньюкасл”.

В нынешнем сезоне 26-летний Мактомини провел за “Манчестер Юнайтед” 32 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. На счету 28-летнего Линделефа 21 поединок без результативных действий.

Не пропустите: Названо имя лучшего тренера АПЛ в марте.