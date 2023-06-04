Тэмми Абрахам может вернуться в АПЛ

Ливерпульский “Эвертон” проявляет интерес к нападающему римской “Ромы” и сборной Англии Тэмми Абрахаму, сообщает La Gazzeta Dello Sport.

По сведениям источника, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 27 миллионов евро. Впрочем, итальянцы хотят получить за форварда больше денег.

В нынешнем сезоне 25-летний Абрахам провел за “Эвертон” 53 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.