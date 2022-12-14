Телеведущий Морган рассказал, почему Роналду лучше Месси

Телеведущий Пирс Морган заявил, что он всегда будет отдавать предпочтение португальцу Криштиану Роналду перед аргентинцем Лионелем Месси.

“Месси провел прекрасный матч против Хорватии на чемпионате мира. Безусловно, Лео является одним ил лучших футболистов в истории. Но лучший ли он? В этом вопросе я всегда буду за Роналду. Считаю, что он заслуживает называться лучшим в истории. А один чемпионат мира не делает тебя величайшим. Тем более, Месси еще даже не выиграл!” – приводит слова Моргана talkSPORT.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел за “Манчестер Юнайтед” и сборную Португалии 26 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. На счету 35-летнего Месси 17 забитых мячей и 19 голевых передач в 26 поединках за ПСЖ и сборную Аргентины.

Не пропустите: Роналду поссорился со своим агентом.