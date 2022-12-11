Телеведущий Морган оскорбил тен Хага из-за Роналду

Телеведущий Пирс Морган жестко раскритиковал главного тренера “Манчестер Юнайтед” Эрика тен Хага из-за его слов про бывшего нападающего манкунианцев Криштиану Роналду.

“Когда он в хорошей форме, он хороший игрок». Трудно представить, почему Роналду чувствовал, что этот клоун не проявляет уважения к нему, не так ли?” - написал Морган в своем твиттере.

Напомним, что 37-летний Роналду покинул “Манчестер Юнайтед” после своего скандального интервью Моргану. В нынешнем сезоне португалец провел за “МЮ” 16 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.

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