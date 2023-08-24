Телеведущая телеканала Sky Sports восхитила сети фото с отдыха
Телеведущая английского телеканала Sky Sports Мелисса Редди давно получила славу как одна из самых сексуальных представительниц своей профессии.
О ней говорят далеко за пределами Великобритании и сложно не согласиться с тем, что девушка действительно выглядит очень эффектно.
Ее работа заключается в том, чтобы брать интервью у звезд английской Премьер-лиги во время матчей и после них.
Во время летнего межсезонья Мелисса побывала в отпуске в Хорватии и порадовала своих поклонников новой порцией очаровательных снимков.
Фанаты просто в восторге от ярких фото девушки в купальниках, а она, в вою очередь, не перестает радовать свою публику.
Ее фото собирают десятки тысяч лайков и сотни восторженных комментариев, что только мотивирует телеведущую делать еще более откровенные снимки.