Телеведущая телеканала Sky Sports восхитила сети фото с отдыха

Телеведущая английского телеканала Sky Sports Мелисса Редди давно получила славу как одна из самых сексуальных представительниц своей профессии.

О ней говорят далеко за пределами Великобритании и сложно не согласиться с тем, что девушка действительно выглядит очень эффектно.

Ее работа заключается в том, чтобы брать интервью у звезд английской Премьер-лиги во время матчей и после них.

Во время летнего межсезонья Мелисса побывала в отпуске в Хорватии и порадовала своих поклонников новой порцией очаровательных снимков.

Фанаты просто в восторге от ярких фото девушки в купальниках, а она, в вою очередь, не перестает радовать свою публику.

Ее фото собирают десятки тысяч лайков и сотни восторженных комментариев, что только мотивирует телеведущую делать еще более откровенные снимки.