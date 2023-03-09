Текущий розыгрыш ЛЧ стал самым "провальным" для ПСЖ в истории

ПСЖ не сохранил свои ворота “на замке” ни в одном из матчей текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

Вчера подопечные Кристофа Гальтье уступили “Баварии” (0:2) в ответной игре 1/8 финала ЛЧ.

Таким образом, первый раз в истории клуба парижане не провели ни одного матча всухую.

ПСЖ пропускал как минимум один мяч в каждом из восьми матчей в турнире.