Тебас выразил уверенность в неприкосновенности президента Реала

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на обвинения в подкупе судей в адрес президента «Реала» Флорентино Переса.

«Та часть интервью, в которой говорится, что Флорентино Перес неприкосновенен, – думаю, я верю в это. Я верю в это, потому что дело не в том, что Вильярехо так говорит, это распространенное мнение в стране. Все это знают, это объективный факт», - приводит слова Хавьера Тебаса Marca.

Напомним, что Тебас не раз признавался, что симпатизирует «Реалу». Однако отношения с Флорентино Пересом у него плохие.