Тчуамени променял матч "Реала" на матч НБА

Хавбек “Реала” Орельен Тчуамени побывал на матче НБА в Париже в часы, когда его клуб играл в Кубке Испании против “Вильярреала" (3:2).

Отметим, что француз пропускал игру из-за мышечной травмы, но по причине похода на баскетбольный матч он не стал наблюдать за игрой родной команды.

Вечером Тчуамени принес извинения болельщикам и команде.

“Хочу извиниться перед фанатами, тренерским штабом и партнерами по команде за то, что не был на игре, когда мы проводили такой сложный матч в Кубке. Я очень внимательно следил за тем, что происходило”, - написал он.