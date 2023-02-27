Таланту "Марселя" пришлось извиняться за восхищение Мбаппе

Болельщики “Марселя” заставили извиняться 15-летнего воспитанника команды Энцо Стерналя, который восхитился нападающим “Пари Сен-Жермен” Килианом Мбаппе, сообщает Le Parisien.

По сведениям источника, Стерналь лайкнул фото Мбаппе, опубликованное после матча 25-го тура чемпионата Франции “Марсель” - ПСЖ (0:3). Поступок молодого игрока привел в негодование многих фанатов марсельцев, так как парижский клуб является их принципиальным соперником.

“Я хотел принести извинения за лайк неподходящего поста. ”Марсель" - великий клуб, и я готов отдать все ради него", - написал Стерналь в сториз своего инстаграма.

В нынешнем сезоне 24-летний Мбаппе провел за ПСЖ 29 матчей во всех турнирах, забил 29 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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