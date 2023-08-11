Талантливый новичок "Реала" пропустит полтора месяца из-за травмы колена

Турецкий полузащитник мадридского “Реала” Арда Гюлер перенесет операцию на травмированном колене, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, футболисту необходимо хирургическое вмешательство в связи с повреждением внутреннего мениска правого колена. Данную травму он получил во время одного из тренировочных занятий. Ожидается, что хавбек сможет вернуться в строй в конце сентябре. Таким образом, сроки восстановления игрока составят примерно полтора месяца.

18-летний Гюлер выступает за “Реал” с 6 июля 2023 года. Он перешел в королевский клуб из стамбульского “Фенербахче”. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. Контракт игрока с мадридским клубом действует до лета 2029 года. В составе турецкого клуба он принял участие в 51 матче во всех турнирах, забил девять голов и отдал 12 результативных передач.

Гюлер с 2022 года играет за сборную Турции. Всего он провел за турецкую национальную команду четыре матча и забил один гол.

Напомним, что “Реал” в прошлом сезоне финишировал на втором месте в чемпионате Испании. Таким образом, королевский клуб получил право сыграть в Лиге чемпионов в сезоне-2023/2024.