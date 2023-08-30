Талантливый нападающий Челси близок к переходу в Ноттингем Форест

Нападающий лондонского “Челси” и сборной Англии Каллум Хадсон-Одои близок к переходу в “Ноттингем Форест”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, сделка будет оформлена до закрытия летнего трансферного окна. Клубы в настоящее время ведут активные переговоры, которые близки к завершению. Условия предстоящего трансфера не разглашаются. В борьбе за игрока “Ноттингем Форест” опередил “Фулхэм”.

22-летний Хадсон-Одои является воспитанником академии “Челси”. За основной состав “аристократов” он играет с января 2019 года. Всего он провел за лондонский клуб 126 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 22 результативные передачи. В составе “Челси” Хадсон-Одои становился победителем Лиги чемпионов в сезоне-2020/2021, выиграл Лигу Европы в сезоне-2018/2019, стал обладателем Суперкубка УЕФА в 2021 году, а также стал победителем Клубного чемпионата мира в 2021 году. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.

В прошлом сезоне Хадсон-Одои на правах аренды играл за леверкузенский “Байер”. Всего он провел за немецкий клуб 21 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Хадсон-Одои с 2019 года играет за сборную Англии. Всего он провел за английскую национальную команду три матча, не забил ни одного гола и отдал одну результативную передачу.