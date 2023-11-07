Талант Манчестер Сити Рико Льюис назвал игрока, который помог ему адаптироваться

Молодой талант "Манчестер Сити" Рико Льюис рассказал о том, кто помог ему адаптироваться в команде.

По словам защитника, ему помог Кайл Уокер.

"Когда я присоединился к команде, я играл на позиции защитника и стоял рядом с ним, что очень помогло мне. Он один из лучших защитников в Премьер-лиге, поэтому все, что я могу у него перенять, будет очень полезным для меня.

Он всегда был лидером, носил повязку и без неё. Он играет с такой страстью, что не вызывает сомнений в своей способности быть капитаном. В каждой команде есть такие лидеры", - сказал Льюис, интервью которого появилось на официальном сайте "Манчестер Сити".

Льюис перешел в "Манчестер Сити" из "Манчестер Сити U18" в июле 2022 года. Его соглашение рассчитано до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает молодого английского футболиста стоимость в 20 миллионов евро.

В сезоне 2022/2023 молодой игрок провел 27 матчей и забил один гол.

В текущем сезоне Льюис уже сыграл девять матчей, в которых записал на свой счет голевую передачу.