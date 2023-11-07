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Талант Манчестер Сити Рико Льюис назвал игрока, который помог ему адаптироваться

Новости футбола Вчера, 06:28
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Талант Манчестер Сити Рико Льюис назвал игрока, который помог ему адаптироваться Талант Манчестер Сити Рико Льюис назвал игрока, который помог ему адаптироваться

Молодой талант "Манчестер Сити" Рико Льюис рассказал о том, кто помог ему адаптироваться в команде.

По словам защитника, ему помог Кайл Уокер.

"Когда я присоединился к команде, я играл на позиции защитника и стоял рядом с ним, что очень помогло мне. Он один из лучших защитников в Премьер-лиге, поэтому все, что я могу у него перенять, будет очень полезным для меня.

Он всегда был лидером, носил повязку и без неё. Он играет с такой страстью, что не вызывает сомнений в своей способности быть капитаном. В каждой команде есть такие лидеры", - сказал Льюис, интервью которого появилось на официальном сайте "Манчестер Сити".

Льюис перешел в "Манчестер Сити" из "Манчестер Сити U18" в июле 2022 года. Его соглашение рассчитано до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает молодого английского футболиста стоимость в 20 миллионов евро.

В сезоне 2022/2023 молодой игрок провел 27 матчей и забил один гол.

В текущем сезоне Льюис уже сыграл девять матчей, в которых записал на свой счет голевую передачу.

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