Талант Дортмунда Мукоко принял решение по своему будущему

Нападающий дортмундской “Боруссии” Юссуфа Мукоко согласился остаться в клубе, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист подпишет со “шмелями” новое соглашение до лета 2027 года. Зарплата форварда вырастет до шести миллионов евро в гол.

Стоит отметить, что игроком интересовались “Барселона”, “Ньюкасл” и “Челси”, но клубы снизили интерес из-за слухов о возможном переписанное возрасте немца.

В нынешнем сезоне 18-летний Мукоко провел за “Боруссию" 22 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

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