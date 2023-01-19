Талант Дортмунда Мукоко принял решение по своему будущему
Новости футбола Сегодня, 16:35
Фото: инстаграм Юссуфа Мукоко/Автор неизвестен
Нападающий дортмундской “Боруссии” Юссуфа Мукоко согласился остаться в клубе, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
По сведениям источника, футболист подпишет со “шмелями” новое соглашение до лета 2027 года. Зарплата форварда вырастет до шести миллионов евро в гол.
Стоит отметить, что игроком интересовались “Барселона”, “Ньюкасл” и “Челси”, но клубы снизили интерес из-за слухов о возможном переписанное возрасте немца.
В нынешнем сезоне 18-летний Мукоко провел за “Боруссию" 22 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.
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Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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