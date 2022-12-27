Талант "Боруссии" Дортмунд хочет перейти в "Барселону"

Нападающий дортмундской “Боруссии” и сборной Германии Юссуфа Мукоко хочет перейти в “Барселону”, сообщает Bild.

По сведениям источника, каталонский клуб является для футболиста приоритетным вариантом, несмотря на более выгодные предложения других клубов. Контракт форварда со “шмелями” истекает летом 2023 года, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 18-летний Мукоко провел за “Боруссию” 22 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

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