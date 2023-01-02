Талант "Барселоны" сломал ногу
Новости футбола Сегодня, 16:42
Фото: инстаграм Нико Гонсалеса/Автор неизвестен
Полузащитник “Барселоны” Нико Гонсалес, выступающий за “Валенсию” на правах аренды, получил перелом кости стопы, сообщает AS.
По сведениям источника, футболист перенесет операцию и пропустит не меньше трех месяцев. Таким образом, он вернется в строй не раньше апреля. Травму хавбек получил в матче Ла Лиги с “Вильярреалом” (1:2).
В нынешнем сезоне 20-летний Гонсалес провел за “Валенсию” 13 матчей в чемпионате Испании и забил один гол. Его контракт с “Барселоной” действует до лета 2026 года.
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Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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