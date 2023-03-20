Талант "Арсенала" побил рекорд Фабрегаса

Нападающий “Арсенала” Букайо Сака стал самым молодым в истории клуба футболистом, которые забил 10 голов и отдал 10 результативых передач в чемпионате Англии, сообщает статистический портал Opta.

Форварду покорилось данное достижение в возрасте 21 года. Прежний рекорд принадлежал испанскому полузащитнику Сеску Фабрегасу, который установил его в сезоне-2009/2010 в возрасте 22 лет.

В нынешнем сезоне Сака провел за “Арсенал” 38 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 10 голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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