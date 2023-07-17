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Талант академии ПСЖ перейдет в "РБ Лейпциг"

Новости футбола Сегодня, 09:10
Таланта академии ПСЖ перейдет в "РБ Лейпциг" Фото: инстаграм Эль-Шадай Битшиабу/Автор неизвестен

Защитник “Пари Сен-Жермен” и юношеской сборной Франции Эль-Шадай Битшиабу перейдет в “РБ Лейпциг”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, немецкий клуб договорился о переходе футболиста. Сумма трансфера составит около 20 миллионов евро. Для завершения сделки игроку осталось пройти медицинское обследование. Если все будет в порядке, француз подпишет с “РБ Лейпциг” долгосрочный контракт.

18-летний Битшиабу является воспитанником “Пари Сен-Жермен”. В первую команду парижского клуба он был переведен в 2021 году. Всего он провел за клуб 19 матчей, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи. В составе ПСЖ Битшиабу два раза становился чемпионом Франции в сезонах-2021/2022 и 2022/2023. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 год.

Битшиабу с 2022 играет за юношескую сборную Франции U19. Он провел за национальную команду три матча и не отметился результативными действиями.

“РБ Лейпциг” в прошлом сезоне занял третье место в турнирной таблице чемпионата Германии. Таким образом, клуб завоевал право сыграть в Лиге чемпионов в сезоне-2023/2024.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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