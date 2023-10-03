Такой удар не разрешен даже в UFC! Арбитры VAR опозорили себя в Лондоне

2 октября состоялся матч 7-го тура АПЛ между клубами Фулхэм и Челси. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу синих.

В лондонском дерби сильнее оказались пенсионеры. Голами отличились Михаил Мудрик и Армандро Броя.

На 57-й минуте матча Карлос Винисиус (Фулхэм) избежал наказания после четкого контакта с головой Тьяго Силвы (Челси).

Почему Винисиус не получил красную карточку - большой вопрос. Однако рефери не показал игроку даже желтую.

Британский актер и комик Омид Джалили быстро отреагировал, заявив: «Проверка VAR на предмет обычного нападения на Тьяго Силву, за которое вас могли арестовать в пятницу вечером в центрах городов Великобритании. Проверка завершена. Ничего не дано».

После завершения матча на эпизод отреагировал и сам Тьяго Силва:

«Это даже не разрешено в UFC», - написал он в своем аккаунте в Instagram. «Но это круто».

Интересно, что арбитры VAR опозорились не только в мачте Фулхэм - Челси. В субботу, 30 сентября, гол Луиса Диаса за Ливерпуль в ворота Тоттенхэма был ошибочно отменен из-за офсайда. К слову, матч между шпорами и красными также проходил в Лондоне.

Thiago Silva on Instagram: “This is not even allowed in the UFC. But it's cool.” 🤣 pic.twitter.com/mJk4aXcN8W — CFCDaily (@CFCDaily) October 3, 2023