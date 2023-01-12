Такого давно не было: "Манчестер Сити" удивил статистикой в проигранном матче Кубка лиги

“Манчестер Сити” вчера вечером вылетел из Кубка английской лиги, уступив “Саутгемптону” со сетом 0:2.

Статисты обратили внимание на тот факт, что по ходу встречи “горожане” не нанесли ни одного удара в створ соперника.

Более того, главный тренер “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола впервые проиграл в четвертьфинале внутреннего кубка. До этой игры на счету его команд было 15 побед.

“Саутгемптон” в полуфинале турнира сыграет с “Ньюкаслом”.