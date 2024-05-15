Обладатель пояса WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри признал наличие у себя психических проблем и проблем с ментальным здоровьем.

Ранее будущий соперник Цыганского Короля, Александр Усик, выразил мнение, что британский боксер страдает биполярным расстройством.

"Ни для кого не секрет, что у меня биполярное расстройство, синдром дефицита внимания и гиперактивности. В одну минуту я на подъеме, в другую – подавленный. Но посмотрите на меня: я в фантастической форме. Мне почти 36 лет, а я до сих пор в топе.

И как я уже говорил раньше, я всего лишь человек с двумя руками и двумя ногами. И если я смог этого добиться, то это может сделать каждый", – сказал Фьюри Frank Warren's Queensberry Promotions.