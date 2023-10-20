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Тайсон Фьюри планирует долгую карьеру

Новости бокса Сегодня, 12:03
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Тайсон Фьюри планирует долгую карьеру Фото: https://www.instagram.com/tysonfury/

Тайсон Фьюри планирует долгую карьеру после боя с Нганну и Усиком, сообщает ESPN.

Чемпион и обладатель пояса WBC Тайсон Фьюри заявил, что намерен подписать контракт на десять боев. Он собирается посмотреть, с кем может достичь лучшей сделки на еще десять поединков.

"Что еще? Я уйду на пенсию, у меня много денег, много достижений, но мне всего 35. Что мне делать? Когда я боксирую, я чувствую себя по-настоящему счастливым. Это всё, что способно сделать меня по-настоящему счастливым.

Поэтому было бы неразумно отказываться от этого сейчас, когда я зарабатываю миллионы долларов и получаю массу удовольствия", - рассказал Тайсон.

Он добавил, что занимается боксом 15 лет как профессионал и подвержен травмам. По его мнению, бокс, безусловно, интереснее, когда он в нем. Что будет с боксом, когда я уйду?

Кроме того, он заявил, что Нганну не делает ничего такого, что может удивить. За последние несколько лет он боксировал с многими бойцами ММА. Они все сильные и выносливые парни, по словам Фьюрі, они могут выдержать хорошую атаку.

Напомним, что поединок между Тайсоном Фьюри и Нганну состоится 28 октября.

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