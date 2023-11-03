Тайсон Фюри не против реванша с Нганну

Тайсон Фьюри поделился своими мыслями о реванше с Френсисом Нганну в интервью для Boxing on TNT Sports.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри ответил на вопрос, оказался ли его соперник сильнее, чем он ожидал.

"Нет, он был таким, каким я ожидал. Я думал, что у него будет возможность панчировать, так же, как и у других. Слушайте, он был сильным боксером", - сказал боксер.

Кроме того, он не исключает возможности проведения реванша. Вероятно, это произойдет, но немного позже.

В ночь с субботы 28 октября на воскресенье 29 октября состоялся бой между Нганну и Фьюри. Британский боксер одержал победу раздельным решением судей.

В своем интервью Френсис Нганну выразил желание провести реванш против Тайсона Фьюри. По его словам, это лучший сценарий для него в боксе. Если Усик откажется и позволит бороться с Фьюри, то Френсис проведет реванш с Тайсоном.

Также он планирует вернуться и провести бой в ММА, а затем в боксе. Он собирается сражаться дважды в год, возможно, в следующий раз в феврале или марте.

Напомним, что бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком не состоится 23 декабря и будет отложен, по крайней мере, до марта.