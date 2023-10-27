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Тайсон Фьюри - Фрэнсис Нганну: где и когда смотреть бой

Новости бокса Сегодня, 10:02
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Тайсон Фьюри - Фрэнсис Нганну: где и когда смотреть бой Тайсон Фьюри - Фрэнсис Нганну: где и когда смотреть бой

В ночь с субботы, 28 октября, на воскресенье, 29 октября, состоится боксерский поединок между Тайсоном Фьюри и Френсисом Нганну.

Этот масштабный бой тяжеловесов рассчитан на десять трехминутных раундов и будет оцениваться тремя судьями по 10-балльной системе. Поединок не является выставочным и проводится на регламентном ринге под наблюдением комиссии, то есть считается поединком профессионального бокса.

На кону не будет стоять пояс WBC Тайсона Фьюри. Для этого поединка был создан специальный титул.

Где покажут бой Тайсон Фьюри - Франсис Нганну

  • Во всем мире (кроме США, Канады, Великобритании и Ирландии) бой будет транслироваться стримингом DAZN.
  • В Великобритании и Ирландии трансляцию обеспечит телеканал TNT Sport Box Office (PPV за £21.95).
  • В США бой покажет стриминг ESPN+ (PPV за $80).

В целом, шоу начнется в 18:00 по центральноевропейскому времени. Главный поединок начнется примерно в 23:00 по CET. Однако время может немного измениться в любом направлении, все зависит от продолжительности боев андеркарда.

Полная карда вечера бокса:

  • Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) – Френсис Нганну (дебют)
  • Джозеф Паркер (32-3, 22 KO) - Саймон Кин (23-1, 22 KO)
  • Фабио Вордли (16-0, 15 KO) – Дэвид Аделейе (12-0, 11 KO)
  • Мартин Баколе (19-1, 14 KO) – Карлос Такам (40-7-1, 28 KO)
  • Арсланбек Махмудов (17-0, 16 KO) – Джуниор Энтони Райт (20-4-1, 17 KO)
  • Мозес Итаума (5-0, 3 KO) - Иштван Бернат (10-1, 8 KO)
  • Джек Макганн (8-0-1, 5 KO) - Альсибиаде Дюран (12-3, 9 KO).
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