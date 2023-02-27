Свыше 80% болельщиков считают ошибкой удаление игрока "Атлетико" в матче с "Реалом"

Marca провела опрос среди своих читателей по поводу удаления форварда “Атлетико” Анхеля Корреа в матче против “Реала” (1:1).

Игрока удалили на 64-й минуте мадридского дерби за толчок Антонио Рюдигера.

В голосовании приняли участие 39 тысяч пользователей, 82% из которых посчитали красную карточку Корреа несправедливой.

Интересно, что с удалением не согласны и в “Атлетико”. Там уже заявили о планах оспорить решение.