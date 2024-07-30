Свентек продолжает победное шествие на Олимпиаде. Пока не отдает ни одного сета

Первая ракетка мира Ига Свентек вышла в четвертьфинал одиночного олимпийского турнира по теннису.

В 1/8 финала польская теннисистка встречалась с представительней Китая Сю Ван. Ига добыла победу в двух сетах, традиционно, ни отдав сопернице ни одного.

Для победы польке понадобилось менее двух часов. По ходу встречи первая ракетка мира допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейкпоинта из 6.

Уже завтра, 31 июля, Свентек сразится за выход в полуфинал одиночного турнира Олимпиады. Сопернице Иги станет представительница США Даниэль Коллинс.

Со всеми четвертьфинальными парами Олимпиады в женском сингле можно ознакомиться здесь.

Олимпийские игры. Третий круг

Ига Свентек (Польша) - Сю Ван (Китай) - 6:3, 6:4