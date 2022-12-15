Супруга умершего на матче ЧМ-2022 журналиста назвала причину его смерти
Новости футбола Сегодня, 06:55
Во время матча чемпионата мира в Катаре между Нидерландами и Аргентиной (2:2, 3:4 по пенальти) скончался известный американский журналист Гран Уол.
Как рассказала его супруга, мужчина умер от разрыва аорты.
“Скорее всего, болезнь назревала годами, и по какой-то причине это произошло в момент матча. Перед смертью он говорил, что испытывает давление в груди. Может быть, это и были симптомы", - сказала она.
Интересно, что в окружении американца изначально говорили о вероятном убийстве Уола.
Сасько Инга эксперт Dailysports
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