Супруга умершего на матче ЧМ-2022 журналиста назвала причину его смерти

Во время матча чемпионата мира в Катаре между Нидерландами и Аргентиной (2:2, 3:4 по пенальти) скончался известный американский журналист Гран Уол.

Как рассказала его супруга, мужчина умер от разрыва аорты.

“Скорее всего, болезнь назревала годами, и по какой-то причине это произошло в момент матча. Перед смертью он говорил, что испытывает давление в груди. Может быть, это и были симптомы", - сказала она.

Интересно, что в окружении американца изначально говорили о вероятном убийстве Уола.