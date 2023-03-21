Суперкомпьютер назвал победителя Лиги чемпионов

Согласно прогнозу, составленному суперкомпьютером Five Thirty Eight, вероятность того, что английский клуб “Манчестер Сити” победит в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, составляет 29%.

На втором месте по шансам на победу находится “Наполи” с 19%, а на третьем месте - “Бавария” с 17%.

В четвертьфинале турнира сформированы следующие пары:

“Бенфика” - “Интер”

“Манчестер Сити” - “Бавария”

“Реал” - “Челси"

“Милан” - “Наполи”.

Первые матчи пройдут 11 и 12 апреля, а ответные - 18 и 19 числа.