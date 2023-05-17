Сумма отступных - миллиард: "Барселона" продлевает контракт с одним из лидеров

Защитник “Барселоны” Алехандро Бальде достиг соглашения с клубом о новом контракте.

Как пишет источник, срок соглашения будет действовать до 2027 года.

По словам журналиста Феррана Корреаса, на днях стороны смогли преодолеть последние оставшиеся трудности в заключении сделки.

Сумма отступных в новом соглашении составит один миллиард евро.

В этом сезоне чемпионата Испании Бальде записал на свой счет один гол и 6 результативных передач.