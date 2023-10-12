EN EN NG NG
Главная Новости Сумма отступных - 1 миллиард. Реал договорился о новом контракте с одним из лидеров

Сумма отступных - 1 миллиард. Реал договорился о новом контракте с одним из лидеров

Новости футбола Сегодня, 03:24
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Сумма отступных - 1 миллиард. Реал договорился о новом контракте с одним из лидеров Фото: твиттер Реала

Французский полузащитник Эдуардо Камавинга продлил свое соглашение с мадридским "Реалом".

Об этом сообщил известный журналист Фабрицио Романо.

"Официально: Эдуардо Камавинга подписал новый долгосрочный контракт с "Реалом". Сделка расчитана до июня 2028 года. В контракте есть клозет (опциональный выкуп), оцененный в 1 миллиард евро", - написал Романо в своем аккаунте в "Твиттере".

Камавинга перебрался в испанский клуб летом 2021 года за 31 миллион евро.

С тех пор французский футболист принял участие в 110 матчах во всех турнирах, забив два гола и отдав пять ассистов. Интересно, что наставник “Реала” Карло Анчелотти использует игрока сборной Франции как в полузащите, так и на левом фланге обороны.

В минувшем сезоне “Реал” не смог составить конкуренции в битве за титул чемпиона, проиграв каталонца десять баллов по итогам первенства. Годом ранее именно “Реал” становился чемпионом страны.

Связанные команды и лиги
Реал Мадрид Ла Лига Испания
Популярные новости
Карло Анчелотти был награжден почетным званием магистра Новости футбола Вчера, 14:32 Карло Анчелотти был награжден почетным званием магистра
Месси может сыграть за сборную Аргентины в матчах отбора на Чемпионат мира Новости футбола Вчера, 14:00 Месси может сыграть за сборную Аргентины в матчах отбора на Чемпионат мира
Еще одного полузащитника Ювентуса могут дисквалифицировать Новости футбола Вчера, 13:31 Еще одного полузащитника Ювентуса могут дисквалифицировать
Вингер Ливерпуля все еще остается объектом трансферных желаний саудитов Новости футбола Вчера, 10:24 Вингер Ливерпуля все еще остается объектом трансферных желаний саудитов
Руни официально возглавил Бирмингем Новости футбола Вчера, 07:05 Руни официально возглавил Бирмингем
Эден Азар завершил карьеру. Как на это отреагировал футбольный мир Новости футбола 10 окт 2023, 15:41 Эден Азар завершил карьеру. Как на это отреагировал футбольный мир
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 03:33 Мората собирался уйти. На его решение повлиял Симеоне Новости футбола Сегодня, 03:24 Сумма отступных - 1 миллиард. Реал договорился о новом контракте с одним из лидеров Новости футбола Сегодня, 01:17 Барселона готова серьезно потратиться на игрока сборной Испании Новости футбола Сегодня, 01:10 В УЕФА раскритиковали Италию. Страна должна принять Евро-2032 Новости футбола Сегодня, 01:05 Манчестер Юнайтед нашел усиление в атаку в Германии Новости футбола Сегодня, 00:50 Клубы АПЛ начали гонку за лучшим бомбардиром Бундеслиги Новости футбола Сегодня, 00:44 Легенда Челси дал Мудрику важный совет Новости футбола Сегодня, 00:26 В Барселоне рассказали о скромной зарплате Феликса Новости футбола Сегодня, 00:19 Стало известно, уйдет ли Месси в аренду из Интер Майами Новости футбола Сегодня, 00:10 Конте ответил на слухи о назначении в Наполи
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Латвия — Армения 12 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Швеция — Молдова 12 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Кипр — Норвегия 12 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Фарерские острова — Польша 12 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Хорватия — Турция 12 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Беларусь — Румыния 12 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч ЮК Дублин — Богемианс 12 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Андорра — Косово 12 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Албания — Чехия 12 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Англия U21 — Сербия U21 12 октября 2023 года