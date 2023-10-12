Сумма отступных - 1 миллиард. Реал договорился о новом контракте с одним из лидеров

Французский полузащитник Эдуардо Камавинга продлил свое соглашение с мадридским "Реалом".

Об этом сообщил известный журналист Фабрицио Романо.

"Официально: Эдуардо Камавинга подписал новый долгосрочный контракт с "Реалом". Сделка расчитана до июня 2028 года. В контракте есть клозет (опциональный выкуп), оцененный в 1 миллиард евро", - написал Романо в своем аккаунте в "Твиттере".

Камавинга перебрался в испанский клуб летом 2021 года за 31 миллион евро.

С тех пор французский футболист принял участие в 110 матчах во всех турнирах, забив два гола и отдав пять ассистов. Интересно, что наставник “Реала” Карло Анчелотти использует игрока сборной Франции как в полузащите, так и на левом фланге обороны.

В минувшем сезоне “Реал” не смог составить конкуренции в битве за титул чемпиона, проиграв каталонца десять баллов по итогам первенства. Годом ранее именно “Реал” становился чемпионом страны.