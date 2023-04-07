Сульшер в ближайшее время может вернуться к тренерской работе

Новым главным тренером “Брюгге” может стать Уле-Гуннар Сульшер, сообщает Manchester Evening News.

По сведениям источника, руководство бельгийского клуба рассматривает норвежского специалиста в качестве одного из кандидатов. Другими вариантами для клуба являются Ронни Дейла ("Стандард") и Дино Топмеллер (экс-ассистент главного тренера “Баварии”).

50-летний Сульшер ранее тренировал “Мельде”, “Кардифф Сити”, вновь “Мельде” и “Манчестер Юнайтед”.

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