Бывший тренер Манчестер Юнайтед Оле Гуннар Сульшер отказался возглавлять женскую сборную Норвегии, сообщает NRK.

Норвежец подтвердил, что с ним появлялись и предлагали возглавить женскую сборную Норвегии после ухода Хеге Риисе. Однако бывший тренер Манчестер Юнайтед Сульшер отказался от этого варианта.

Он поделился, что беседовал с Федерацией футбола Норвегии на эту тему, но отклонил ее. Он объяснил это решение тем, что еще не готов к такой должности. Также Сульшер указал еще одну причину отказа. Его дочь играет AaFK Fortuna, команда занимает второе место в высшем дивизионе Норвегии. Поэтому, если он станет тренером сборной, его дочь будет должна слушать его указания, но он не хочет такого.

В общем, он не прочь возглавить сборную в будущем и рассмотрит такой вариант, потому что он фанатик футбола. Однако сейчас его устраивает его нынешняя жизнь, и ему нравится смотреть футбол без нервов.

Сульшера уволили с должности менеджера Манчестер Юнайтед в 2021 году. После этого его рассматривали на должности в Бернли и Лестере, но по словам норвежца, у него есть другая работа.