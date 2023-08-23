EN EN NG NG
Главная Новости Судьям в Англии запретили употреблять определенную пищу перед матчами

Судьям в Англии запретили употреблять определенную пищу перед матчами

Новости футбола Сегодня, 07:04
Судьям в Англии запретили есть сэндвичи и жирную пищу перед матчами Фото: твиттер АПЛ

Судьи в Англии будут питаться по специальному меню в день, когда их назначили на футбольные матчи.

Организация Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), ответственная за судейство в стране, привлекла бывшего врача "Манчестер Юнайтед" Стива МакНэлли для составления меню для судей.

На днях судьям был отправлен список требований к их питанию в день матча. В него входят рисовые пироги, ореховая паста и рыбные котлеты – эту пищу можно принимать. В то же время сэндвичи и жирная пища оказались под строгим запретом.

PGMOL сообщила судьям, что им не следует употреблять продукты с высоким содержанием клетчатки или орехи, так как они перевариваются дольше.

Требования по питанию подразделяются на предматчевое и послематчевое. В качестве горячего блюда перед матчем рекомендуется употребление белка - курицы, говядины или рыбы - с овощами и салатом.

Также разрешены рыбные котлеты и сладкий картофель, врапы с курицей, блюда стир-фрай, карри и паста.

Перед игрой также разрешено употребление батончиков для завтрака. Кроме того, арбитрам дали добро на употребление суши и пирожных. В список также входят манго, киви и дыня.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Премьер-лига Англия
Популярные новости
Криштиану Роналду устроил истерику во время матча азиатской Лиги чемпионов Новости футбола Сегодня, 01:00 Криштиану Роналду устроил истерику во время матча азиатской Лиги чемпионов
Аль-Наср Роналду вышел в групповой раунд азиатской Лиги чемпионов Новости футбола Вчера, 16:14 Аль-Наср Роналду вышел в групповой раунд азиатской Лиги чемпионов
Арсенал одержал тяжелую победу в лондонском дерби Новости футбола 21 авг 2023, 17:05 Арсенал одержал тяжелую победу в лондонском дерби
"Манчестер Юнайтед" объявил об уходе скандального нападающего Новости футбола 21 авг 2023, 13:05 Манчестер Юнайтед объявил об уходе скандального нападающего
Назван состав сборной Украины на матчи отбора Евро-2024 с Англией и Италией Новости футбола 21 авг 2023, 12:55 Назван состав сборной Украины на матчи отбора Евро-2024 с Англией и Италией
Барселона одержала сложную победу в домашнем матче Ла Лиги Новости футбола 20 авг 2023, 15:36 Барселона одержала сложную победу в домашнем матче Ла Лиги
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 07:04 Судьям в Англии запретили употреблять определенную пищу перед матчами Новости футбола Сегодня, 05:38 Самая сексуальная спортсменка мира бросила вызов Холанду (фото) Новости футбола Сегодня, 05:00 Мбаппе готовит важное заявление: названа дата Новости футбола Сегодня, 04:00 Аль-Иттихад готовит самый дорогой трансфер в истории Саудовской Аравии Новости футбола Сегодня, 03:00 Манчестер Юнайтед теряет звездного новичка из-за травмы Новости футбола Сегодня, 01:40 Нападающий ПСЖ может перейти в Вест Хэм Новости футбола Сегодня, 01:22 Севилья ведет переговоры по трансферу нападающего сборной Аргентины Новости футбола Сегодня, 01:00 Криштиану Роналду устроил истерику во время матча азиатской Лиги чемпионов Новости футбола Сегодня, 00:50 Легендарный Бонуччи близок к переходу в клуб Бундеслиги Новости футбола Сегодня, 00:00 Милан объявил о переходе аргентинского таланта
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Хиберниан - Астон Вилла 24 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Маккаби Хайфа - Янг Бойз 23 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Брага - Панатинаикос 23 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Молде - Галатасарай 23 августа 2023 года Футбол 24 авг 2023 Прогноз на матч Динамо Киев - Бешикташ 24 августа 2023 года Футбол 24 авг 2023 Прогноз на матч Славия Прага - Заря 24 августа 2023 года Футбол 24 авг 2023 Прогноз на матч Олимпия Любляна - Карабах 24 августа 2023 года Футбол 25 авг 2023 Прогноз на матч Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 25 августа 2023 года Футбол 25 авг 2023 Прогноз на матч РБ Лейпциг - Штутгарт 25 августа 2023 года Футбол 25 авг 2023 Прогноз на матч Челси - Лутон 25 августа 2023 года