Судьям в Англии запретили употреблять определенную пищу перед матчами

Судьи в Англии будут питаться по специальному меню в день, когда их назначили на футбольные матчи.

Организация Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), ответственная за судейство в стране, привлекла бывшего врача "Манчестер Юнайтед" Стива МакНэлли для составления меню для судей.

На днях судьям был отправлен список требований к их питанию в день матча. В него входят рисовые пироги, ореховая паста и рыбные котлеты – эту пищу можно принимать. В то же время сэндвичи и жирная пища оказались под строгим запретом.

PGMOL сообщила судьям, что им не следует употреблять продукты с высоким содержанием клетчатки или орехи, так как они перевариваются дольше.

Требования по питанию подразделяются на предматчевое и послематчевое. В качестве горячего блюда перед матчем рекомендуется употребление белка - курицы, говядины или рыбы - с овощами и салатом.

Также разрешены рыбные котлеты и сладкий картофель, врапы с курицей, блюда стир-фрай, карри и паста.

Перед игрой также разрешено употребление батончиков для завтрака. Кроме того, арбитрам дали добро на употребление суши и пирожных. В список также входят манго, киви и дыня.