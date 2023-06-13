Судьи матча Германия - Украина отказались от гонорара

Товарищеский матч между сборными Германии и Украины завершился ничьей 3:3, а выручка от продажи билетов на игру пойдет на помощь украинскому народу.

После игры щедрый жест показала и судейская бригада, работавшая на данном матче.

Греческий арбитр Анастасиос Сидиропулос, его помощники Рейнхарт Буксбаум и Часан Кула, четвертый судья Иоаннис Пападопулос и видеоассистенты Аристотелис Диамантопулос и Спиридон Зампалас заявили, что не бруту брать деньги за свою работу, передав их Украине.

В общей сложности от судей на нужды украинского народа пойдет около 4 тысяч евро.