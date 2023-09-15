Суд запретил Рубиалесу приближаться к Дженниферу Эрмосо

Бывший глава Федерации футбола Испании получил запрет от суда, сообщает Sky Sports.

Луис Рубиалес не может приближаться к Дженниферу Эрмосо на 200 метров. Футболистки женской сборной Испании заявили, что не чувствуют себя безопасно, играя за национальную команду. 39 игроков обратились в Федерацию футбола Испании по поводу беспокойства из-за поцелуя Рубиалеса и Эрмосо. Игроки потребовали дальнейших изменений в федерации, но не уточнили, будут ли продолжать бойкот выступлений за сборную.

Напомним, что футболистка Испании Дженнифер Эрмосо дала показания против Рубиалеса по поводу поцелуя в ее решении. Прокуратура передала жалобу в Национальный суд с просьбой расследовать преступление сексуального характера.

Министерство общественности считает, что действия Рубиалеса были не с согласия, следовательно, может представлять преступление сексуального характера и давления, которое окружение Дженнифер Эрмоса испытало после этого поступок от президента Федерации футбола Испании. Прокуратура открыла дело на Рубиалесе после того, как Эрмосо дала свои показания.