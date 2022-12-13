Суд вынес приговор Неймару по делу о коррупции при переходе из "Сантоса" в "Барселону"

Нападающий “Пари Сен-Жермен” и сборной Бразилии Неймар признан невиновным по делу о мошенничестве и коррупции при переходе в “Барселону” из “Сантоса” в 2013 году, сообщает Reuters.

По сведениям источника, суд также вынес оправдательные приговоры бывшим президентам каталонского клуба Жозепу Бартомеу и Сандро Роселю, а также бывшему директора “Сантоса” Одилио Родригесу. Иск по делу подавала компания DIS, которая ранее владела частью прав на игрока, но ничего не получила при его трансфере.

В нынешнем сезоне 30-летний Неймар провел за ПСЖ и сборную Бразилии 23 матча во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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