Суд вынес приговор Неймару по делу о коррупции при переходе из "Сантоса" в "Барселону"
Новости футбола Сегодня, 16:42
Нападающий “Пари Сен-Жермен” и сборной Бразилии Неймар признан невиновным по делу о мошенничестве и коррупции при переходе в “Барселону” из “Сантоса” в 2013 году, сообщает Reuters.
По сведениям источника, суд также вынес оправдательные приговоры бывшим президентам каталонского клуба Жозепу Бартомеу и Сандро Роселю, а также бывшему директора “Сантоса” Одилио Родригесу. Иск по делу подавала компания DIS, которая ранее владела частью прав на игрока, но ничего не получила при его трансфере.
В нынешнем сезоне 30-летний Неймар провел за ПСЖ и сборную Бразилии 23 матча во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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Сасько Инга эксперт Dailysports
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