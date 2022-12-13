Главная Новости Суд вынес приговор Неймару по делу о коррупции при переходе из "Сантоса" в "Барселону"

Суд вынес приговор Неймару по делу о коррупции при переходе из "Сантоса" в "Барселону"

Новости футбола Сегодня, 16:42
Фото: инстаграм Неймара/Автор неизвестен

Нападающий “Пари Сен-Жермен” и сборной Бразилии Неймар признан невиновным по делу о мошенничестве и коррупции при переходе в “Барселону” из “Сантоса” в 2013 году, сообщает Reuters.

По сведениям источника, суд также вынес оправдательные приговоры бывшим президентам каталонского клуба Жозепу Бартомеу и Сандро Роселю, а также бывшему директора “Сантоса” Одилио Родригесу. Иск по делу подавала компания DIS, которая ранее владела частью прав на игрока, но ничего не получила при его трансфере.

В нынешнем сезоне 30-летний Неймар провел за ПСЖ и сборную Бразилии 23 матча во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: "Реал" нашл замену Бензема в Нидерландах.

эксперт Dailysports Сасько Инга эксперт Dailysports
Популярные новости
Фото: инстаграм Энцо Фернандеса/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 12:55 "Ливерпуль" готов заплатить 120 млн евро за хавбека сборной Аргентины
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 15:42 Goal: Месси вернул лидерство в борьбе за "Золотой мяч"
Фото: инстаграм Андрея Шевченко/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 13:30 Шевченко может возглавить европейскую сборную
Фото: инстаграм Михаила Мудрика/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 12:43 "Арсенал" определил приоритетную цель на январь
Фото: инстаграм Энцо Фернандеса/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 12:15 "Бенфика" назвала "Реалу" цену на Энцо Фернандеса
Фото: инстаграм сборной Англии/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 05:50 В Англии рассмотрят четырех кандидатов на замену Саутгейту
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет Промокод на бонус 1xBet На сайт Бет365 Акция для новых клиентов На сайт Париматч На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 16:55 Главные новости дня: 13 декабря Новости футбола Сегодня, 16:42 Суд вынес приговор Неймару по делу о коррупции при переходе из "Сантоса" в "Барселону" Новости футбола Сегодня, 16:30 Месси готов отложить переход в МЛС Новости футбола Сегодня, 16:15 Три английских топ-клуба поборются за Рабьо Новости футбола Сегодня, 15:57 Аргентина разгромила Хорватию в полуфинале чемпионата мира Новости футбола Сегодня, 15:42 "Барселона" может купить аргентинского полузащитника Новости футбола Сегодня, 15:30 Дортмундская "Боруссия" может перехватить цель "Реала" и "Барселоны" Новости футбола Сегодня, 15:15 "Барселона" нацелилась на хорватского таланта Новости футбола Сегодня, 14:55 Отец Холанда высказался о будущем Эрлинга в "Манчестер Сити" Новости футбола Сегодня, 14:42 Ибрагимович высказался об уходе Роналду из "Манчестер Юнайтед"
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет