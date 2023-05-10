Суд ответил на просьбу адвокатов Дани Алвеса выпустить его из тюрьмы

Судья, рассматривающий дело звездного футболиста Дани Алвеса, отклонил ходатайство защиты о его освобождении под залог.

Как известно, бывшего игрока “Барселоны” обвиняют в сексуальном насилии над девушкой в барселонском ночном клубе "Саттон".

Адвокаты пытались убедить суд, что Алвес не покинет Испанию, если будет освобожден, но его оставили под стражей.

Напомним, что бразильца держат под стражей с 20 января. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.