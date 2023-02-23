Суд отклонил апелляцию России на бан со стороны ФИФА и УЕФА

Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию РФС на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отстранить все российские команды от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

В суде заявили, что апелляция была подана несвоевременно и уже не может быть рассмотрена.

У РФС было 30 дней на подачу апелляции, но российское футбольное ведомство не успело в отведённые сроки.

Напомним, что бан для российских команд действует с весны прошлого года.