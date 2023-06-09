Суарес прокомментировал слухи о воссоединении с Месси в "Интер Майами"

Уругвайский нападающий “Гремио” Луис Суарес прокомментировал информацию о возможном переходе в “Интер Майами”, который подписал аргентинского нападающего Лионеля Месси.

“Это неправда. Я очень счастлив в “Гремио”. У меня есть контракт с клубом", - приводит слова Суареса El Observador.

В нынешнем сезоне 36-летний Суарес провел за “Гремио” 24 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2024 года.