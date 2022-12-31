Суарес перешел в бразильский топ-клуб

Пресс-служба “Гремио” на официальном сайте объявила о переходе уругвайского нападающего Луиса Суареса.

Стороны заключили контракт до конца 2024 года. Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался бразильскому клубу бесплатно.

35-летний Суарес ранее играл за “Насьональ”, “Гронинген”, “Аякс”, “Ливерпуль”, “Барселону”, “Атлетико” и вновь “Насьональ”. За сборную Уругвая сыграл 137 матчей и забил 68 голов. 5-кратный чемпион Испании, 2-кратный чемпион Уругвая, чемпион Нидерландов, 4-кратный обладатель Кубка Испании, обладатель Кубка Нидерландов, обладатель Кубка английской лиги, 2-кратный обладатель Суперкубка Испании, победитель Лиги чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель клубного чемпионата мира, обладатель Кубка Америки.

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