Суарес, Месси и Неймар закончат карьеру в одном клубе

Форвард “Гремио” Луис Суарес рассказал, что договорился завершить карьеру в одном клубе с бывшими партнерами по “Барселоне” Лионелем Месси и Неймаром.

"С Месси мы точно закончим карьеру в одном клубе.

Что касается Неймара, то не знаю. Мы с ним договаривались, но он мог поменять свое мнение", - сказал он.

Напомним, что слухи связывают форварда с переходом в “Интер Майами”, который на днях подписал Лионеля Месси.

Что касается Неймара, то он остается игроком ПСЖ.