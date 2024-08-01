Стрелок из Турции выиграл серебро Олимпиады и стал звездой интернета благодаря своему стилю
Еще 30 июля Турция выиграла свою вторую медаль на Олимпиаде-2024 в Париже. В стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров в миксте серебро досталось дуэту Юсуф Дикеч/Севвал Тархан.
Но через два дня после этого общественность обратила особое внимание на Юсуфа Дикеча. Турецкий стрелок буквально поразил интернет своей внешностью и стилем.
Дело в том, что Дикеч выступал в обычной футболке, без какой либо специально экипировки. Спротсмену даже не понадобилась оптика. Свои выстрелы он выполнял в обычных очках. Во время выполнения выстрелов Дикеч спокойно держал одну руку в кармане.
В сети сразу же стали делать мемы с Дикечем, изображая его даже в стиле аниме.
Юсуф Дикеч – отставной унтер-офицер турецкой жандармерии и член спортивного клуба Jandarma Gücü.
Он несколько раз становился чемпионом Турции и является национальным рекордсменом в различных категориях стрельбы из пистолета. В 2006 году Юсуф Дикеч установил новый мировой рекорд в стрельбе из пневматического пистолета на 25 метров.
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