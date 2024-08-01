Стрелок из Турции выиграл серебро Олимпиады и стал звездой интернета благодаря своему стилю

Еще 30 июля Турция выиграла свою вторую медаль на Олимпиаде-2024 в Париже. В стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров в миксте серебро досталось дуэту Юсуф Дикеч/Севвал Тархан.

Но через два дня после этого общественность обратила особое внимание на Юсуфа Дикеча. Турецкий стрелок буквально поразил интернет своей внешностью и стилем.

No lens, no headphones, just vibes 😳 Turkey's Yusuf Dikeç wins silver and fan's hearts 🤩#Olympics #PARIS2024 pic.twitter.com/zok4qWjZvF — Eurosport (@eurosport) August 1, 2024

Дело в том, что Дикеч выступал в обычной футболке, без какой либо специально экипировки. Спротсмену даже не понадобилась оптика. Свои выстрелы он выполнял в обычных очках. Во время выполнения выстрелов Дикеч спокойно держал одну руку в кармане.

В сети сразу же стали делать мемы с Дикечем, изображая его даже в стиле аниме.

Olimpiyatlar izin verseydi Yusuf Dikeç be like pic.twitter.com/ttAs349wV5 — can gurses (@canitti) August 1, 2024

Ben tetikçi değilim şerefli bir Türk askeriyim🇹🇷 pic.twitter.com/qhAOI2qy1S — Yusuf Dikeç (@yusufdkc46) August 1, 2024

Юсуф Дикеч – отставной унтер-офицер турецкой жандармерии и член спортивного клуба Jandarma Gücü.

Он несколько раз становился чемпионом Турции и является национальным рекордсменом в различных категориях стрельбы из пистолета. В 2006 году Юсуф Дикеч установил новый мировой рекорд в стрельбе из пневматического пистолета на 25 метров.

Напомним, Dailysports подготовил для вас поименный список всех олимпийских чемпионов на летних играх в столице Франции.