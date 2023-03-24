Украинский футболист “Арсенала” Александр Зинченко высказался о периоде своего выступления за клуб “уфа” из страны-террориста.

“россия? Я не хочу даже произносить это название. Это страна-террорист. Я благодарен ”Уфе", но даже не хочу вспомнить тот период. Я не желаю ничего слышать об этом стране. Каждый день украинцы гибнут из-за их бомб. К сожалению, украинцы уже начали привыкать к войне. Но мы не теряем надежду, что скоро все будет хорошо. Благодарен ВСУ, что мы все еще можем играть в футбол, можем играть за Украину", – приводит слова Зинченко Daily Mail.

В нынешнем сезоне 26-летний Зинченко провел за “Арсенал” 27 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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