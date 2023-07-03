Стивен Джеррард возглавил клуб из Саудовской Аравии

Пресс-служба саудовского клуба “Аль-Иттифак” на официальном сайте объявила о назначении Стивена Джеррарда на пост главного тренера.

Английский специалист подписал с клубом из Саудовской Аравии долгосрочный контракт.

43-летний Джеррард ранее тренировал молодежную команду “Ливерпуля”, “Рейнджерс” и “Астон Виллу”. Под его руководством “Рейнджерс” в сезоне-2020/2021 стал чемпионом Шотландии. В “Астон Вилле” он проработал всего 11 месяцев, а затем был уволен после серии неудовлетворительных результатов.

В бытность футболистом Джеррард выступал за “Ливерпуль” и “Лос-Анджелес Гэлакси”. За сборную Англии сыграл 114 матчей, забил 21 гол и отдал 23 результативные передачи. В составе “Ливерпуля” Джеррард становился двукратным обладателем Кубка Англии, трижды завоевал Кубок английской лиги, два раза стал обладателем Суперкубка Англии, один раз выиграл Лигу чемпионов, один раз выиграл Кубок УЕФА, а также два раза выиграл Суперкубок УЕФА. Является рекордсменом “Ливерпуля” по числу матчей в статусе капитана команды (472).