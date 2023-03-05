Стерлинг принял решение по своему будущему в "Челси"
Новости футбола Сегодня, 13:15
Фото: инстаграм Рахима Стерлинга/Автор неизвестен
Нападающий лондонского “Челси” Рахим Стерлинг хочет не покидать клуб в летнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
По сведениям источника, футболист намерен бороться за место в основном составе “аристократов”. Ранее сообщалось, что руководство клуба рассматривает вариант с продажей форварда из-за перебора игроков.
В нынешнем сезоне 28-летний Стерлинг провел за “Челси” 25 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.
Не пропустите: Четыре игрока "Манчестер Сити" заинтересовали "Барселону".
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 14:15 "Ливерпуль" уничтожил "Манчестер Юнайтед" в матче АПЛ
Новости футбола Сегодня, 12:15 "Барселона" в меньшинстве обыграла аутсайдера Ла Лиги
Новости футбола Сегодня, 10:15 "Шахтер" выиграл в чемпионате Украины со счетом 7:0
Новости футбола Вчера, 17:06 1000: Месси достиг невероятной результативной отметки
Новости футбола Вчера, 16:55 ПСЖ в результативном матче обыграл "Нант"
Новости футбола Вчера, 15:49 "Бавария" одержала непростую гостевую победу в Бундеслиге
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 16:20 Тен Хаг назвал причину ужасного поражения "МЮ" от "Ливерпуля" Новости футбола Сегодня, 15:55 Украинец Зозуля принес победу своей команде над "Реалом В" Новости футбола Сегодня, 15:42 "Реал" нацелился на хавбека сборной Бельгии Новости футбола Сегодня, 15:30 "Лион" не сумел победить в домашнем матче Лиги 1 Новости футбола Сегодня, 15:15 "Айнтрахт" упустил победу над "Вольфсбургом" Новости футбола Сегодня, 14:55 "Атлетик" не сумел победить в гостевом матче Ла Лиги Новости футбола Сегодня, 14:42 "Аякс" с большим трудом выиграл в матче чемпионата Нидерландов Новости футбола Сегодня, 14:30 Гол Мхитаряна помог "Интеру" победить в Серии А Новости футбола Сегодня, 14:15 "Ливерпуль" уничтожил "Манчестер Юнайтед" в матче АПЛ Новости футбола Сегодня, 13:55 "Челси" может купить форварда "Ромы"
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол 06 мар 2023 Прогноз на матч Сассуоло - Кремонезе 6 марта 2023 года Футбол 06 мар 2023 Прогноз на матч Торино - Болонья 6 марта 2023 года Футбол 07 мар 2023 Прогноз на матч Челси - Боруссия Дортмунд 7 марта 2023 года Футбол 07 мар 2023 Прогноз на матч Бенфика - Брюгге 7 марта 2023 года