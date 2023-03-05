Стерлинг принял решение по своему будущему в "Челси"

Нападающий лондонского “Челси” Рахим Стерлинг хочет не покидать клуб в летнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист намерен бороться за место в основном составе “аристократов”. Ранее сообщалось, что руководство клуба рассматривает вариант с продажей форварда из-за перебора игроков.

В нынешнем сезоне 28-летний Стерлинг провел за “Челси” 25 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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