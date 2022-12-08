Стерлинг может вернуться в расположение сборной Англии после ограбления
Новости футбола Сегодня, 04:40
Форвард сборной Англии Рахим Стерлинг может вернуться в Катар и помочь своей команде в ¼ финала чемпионата мира.
Как известно, на днях дом футболиста ограбили в Лондоне, после чего он решил вернуться туда и убедиться в благополучии своих родных.
Как пишет The Telegraph, сам футболист пока не принял окончательное решение о возвращении, но если так случится, то он вернется к пятнице.
Ранее СМИ писали, что 6 декабря полиция задержала двух потенциальных преступников, подозреваемых в ограблении. Позже стражи порядка заявили, что задержанные не имеют отношения к преступлению.
Напомним, что 10 декабря Англия сыграет с Францией в матче четвертьфинала ЧМ.
Александр Шевченко эксперт Dailysports
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