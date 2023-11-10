ВИДЕО. Стерлинг бросил предмет в болельщиков Тоттенхэма. Игрока могут наказать

Хавбек лондонского “Челси” Рахим Стерлинг может столкнуться с дисквалификацией из-за необдуманного поступка.

Во время матча 11-го тура чемпионата Англии против Тоттенхэма он случайно бросил предмет в сторону болельщиков “шпор”.

Футбольная ассоциация (ФА) проводит расследование по этому поводу на основе видеозаписей, которые появились на официальном аккаунте «синих» в социальных сетях, пишет Daily Mail.

Инцидент произошел непосредственно после гола Коула Палмера с пенальти в первом тайме.

На опубликованных кадрах видно, как предмет, брошенный с трибун болельщиками Тоттенхэма, задел Палмера. После этого Стерлинг наклонился и бросил предмет обратно в толпу перед тем, как вернуться на свою половину поля.

Интересно, что по ходу матча ни один из арбитров не зафиксировал инцидент. Несмотря на это, ФА проводит расследование для выяснения, какие меры нужно принять в данной ситуации.