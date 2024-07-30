Стефен Карри поделился впечатлениями от своей первой Олимпиады

Баскетболист Стефен Карри рассказал о подготовке сборной США, самой Олимпиаде 2024 и своих впечатлениях от турнира.

По словам игрока, это как баскетбол в плей-офф. Другие размеры на площадке, короткие временные рамки не 48, а 40 минут.

«Но самое большое изменение для нас - это мгновенное объединение всех наших различных наборов навыков. Если бы у этой команды был целый год тренировок, химии и всякого такого, мы бы не говорили об адаптации так много», - заявил Карри.

К слову, для Стефена Карри - это первая Олимпиада в его карьере. В первом матче США обыграли Сербию со счетом 110:84.

Напомним, что именно в баскетболе произошел один из крупнейших апсетов на Олимпиаде. Женская сборная Австралии сыграла против Нигерии. Сборная Нигерия сенсационно обыгрывает пятикратных призеров Олимпийских игр 75:62. Напомним, что на победу австралиек был коэффициент 1,01.