Статистика сборной Германии продолжает удивлять

Сборная Германии показывает крайне неудовлетворительные результаты в последних матчах.

Подопечные Ханса-Дитера Флика вчера проиграли в товарищеском матче сборной Польши со счетом 0:1.

Как отмечает Bayern & Germany, немецкая сборная добыла только четыре победы в последних 15 играх с конца марта прошлого года.

Немцы побеждали команды Италии (5:2), Омана (1:0), Коста-Рики (4:2) и Перу (2:0), при этом семь раз была зафиксирована ничья, а в четырех играх победу одержали оппоненты.