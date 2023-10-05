Статистические порталы опубликовали символические сборные 2-го тура Лиги чемпионов
Статистические порталы представили символические сборные второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Матчи были сыграны 3 и 4 октября.
Сборная по версии портала WhoScored выглядит следующим образом:
Интересно, что в версии WhoScored в сборной почти все футболисты представляют разные команды. Исключением являются Жоау Канселу и Мар-Андре тер Штеген, которые играют за “Барселону” и оба оказались в символической 11-ке.
Сборная по версии портала Socascore выглядит так:
В то же время в символической сборной тура по версии Socascore нет футболистов, представляющих одну и ту же команду.
Символическая сборная по версии портала Fotmob:
Напомним, что в номинацию на звание лучшего игрока недели по версии УЕФА попали полузащитник "Реала" Джуд Беллингем, форвард "Атлетико" Альваро Мората, нападающий "Манчестер Юнайтед" Расмус Хойлунд и вингер "Браги" Арминду Брума.
Следующий тур Лиги чемпионов будет сыгран 24 и 25 октября.