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Статистические порталы опубликовали символические сборные 2-го тура Лиги чемпионов

Новости футбола Сегодня, 06:54
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Статистические порталы опубликовали символические сборные 2-го тура Лиги чемпионов Статистические порталы опубликовали символические сборные 2-го тура Лиги чемпионов

Статистические порталы представили символические сборные второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Матчи были сыграны 3 и 4 октября.

Сборная по версии портала WhoScored выглядит следующим образом:

Интересно, что в версии WhoScored в сборной почти все футболисты представляют разные команды. Исключением являются Жоау Канселу и Мар-Андре тер Штеген, которые играют за “Барселону” и оба оказались в символической 11-ке.

Сборная по версии портала Socascore выглядит так:

В то же время в символической сборной тура по версии Socascore нет футболистов, представляющих одну и ту же команду.

Символическая сборная по версии портала Fotmob:

Напомним, что в номинацию на звание лучшего игрока недели по версии УЕФА попали полузащитник "Реала" Джуд Беллингем, форвард "Атлетико" Альваро Мората, нападающий "Манчестер Юнайтед" Расмус Хойлунд и вингер "Браги" Арминду Брума.

Следующий тур Лиги чемпионов будет сыгран 24 и 25 октября.

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